Engeland in lockdown

Vanwege het toenemende aantal besmettingen met het covid-19 virus, heeft premier Boris Johnson een lockdown aangekondigd die aanstaande donderdag in gaat. Dit meldt Sky News.

De lockdown zal vier weken duren en tot 2 december mogen mensen in Engeland alleen hun huis verlaten voor een specifieke reden. Dit is onder ander het onderwijs, werk of boodschappen doen.

Scholen en universiteiten blijven vooralsnog open en degenen die niet thuis kunnen werken, zoals bouw- en fabriekspersoneel, mogen wel naar hun werk.

Pubs, bars en restaurants zullen hun deuren moeten sluiten. Afhaal en bezorgdiensten mogen de ondernemers nog wel aanbieden. Ook niet noodzakelijke winkels, kappers en vrijetijdsgelegenheden worden gesloten.