Medewerker mishandeld tijdens gewapende overval

Rond 16.40 uur staan drie medewerkers in de sportzaak als drie overvallers binnenkomen lopen. Eén van de overvallers zou een vuurwapen bij zich hebben en hiermee hebben gedreigd. Vervolgens zou hij ook een medewerker met het vuurwapen hebben geslagen. De overvallers nemen een geldbedrag weg en vluchten rennend in de richting van de Nicolaas Beetsstraat. Het is onbekend of de verdachten daarna gebruik hebben gemaakt van een voertuig. De mishandelde medewerker heeft lichte verwondingen en moet door ambulancepersoneel worden nagekeken.