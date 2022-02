Oekraïne tegen buitenlanders: 'meld je bij ambassade voor vreemdelingenlegioen'

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op om zich te melden bij de Oekraïense ambassades en consulaten in hun land. Met de oproep hoopt de Oekraïne op nog meer slagkracht tegen Rusland en hun bondgenoten. "Samen hebben we Hitler verslagen, en we zullen Poetin ook verslaan", tweet minister Dmytro Kuleba vanochtend.

Eerder zei president Zelensky dat Oekraïne een internationaal vreemdelingenlegioen aan het opzetten is.