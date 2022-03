'Russische troepen die Oekraïne binnenvallen, lijden onder een laag moreel'

Rapporten uit Oekraïne wijzen op een storing in sommige eenheden als gevolg van logistiek en onderhoudsproblemen, zei hij gisteren tijdens een persconferentie van het Pentagon.

"We blijven aanwijzingen zien dat de Russen de logistiek en het onderhoud niet goed hebben gepland", zei Kirby. "We weten dat ze nog steeds brandstofproblemen hebben in hun leger en dat ze nog steeds worstelen met voedsel."

Hij merkte op dat er beelden zijn van Russische troepen die supermarkten in Oekraïne plunderen. De Russen "hebben ofwel niet goed gepland voor logistiek en onderhoud of ze hebben hun plan niet goed uitgevoerd, maar ze hebben nog steeds problemen", zei hij.

Eerder op de dag zei een DOD-functionaris op de achtergrond dat Russische troepen in Oekraïne last hebben van bevriezingen, wat elke Amerikaanse militaire leider zal zeggen als een symbool van een ineenstorting van het eenheidsmoreel en eenheidscohesie.

"Je weet hoe belangrijk het moreel is voor de militaire effectiviteit en cohesie", zei Kirby tegen de verslaggevers. "We hebben zeker aanwijzingen dat het moreel een groeiend probleem is binnen de Russische strijdkrachten die in Oekraïne vechten. We hebben steeds meer aanwijzingen gezien dat het moreel en de cohesie van eenheden een probleem is en ja, dit vertaalt zich absoluut in potentiële problemen met de militaire effectiviteit."

Oekraïens verzet verergert de Russische problemen. Kirby zei dat er aanwijzingen zijn dat Oekraïense troepen een deel van het grondgebied heroveren dat de Russen aanvankelijk hadden ingenomen.

Russische leiders moeten gefrustreerd raken door het gebrek aan voortgang van de invasie, zei de perssecretaris. Na 27 dagen hebben Russische troepen veel munitie verbruikt en veel troepen in de strijd gegooid. Toch heeft de Russische president Vladimir Poetin een aanzienlijke hoeveelheid gevechtscapaciteit opgebouwd voordat hij deze onnodige oorlog lanceerde, zei Kirby.

"Hier is het dag 27, en ze hebben Kiev niet ingenomen. Ze hebben Kharkiv niet ingenomen en ze hebben het Donbass-gebied niet kunnen isoleren," zei Kirby. "De Oekraïners vechten heel creatief en heel dapper terug."

De Russen hebben geen van de strategische doelen bereikt die ze wilden bereiken.

Kirby riep de Russische leider nogmaals op om zijn "keuzeoorlog" met Oekraïne te beëindigen. "Hij kan deze oorlog vandaag beëindigen door te goeder trouw te onderhandelen met de Oekraïners", zei hij. "Er zijn geen aanwijzingen dat hij daartoe bereid is."