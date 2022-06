OM vervolgt een man en een vrouw voor dood door schuld in GHB-drama Heerenveen

Op 25 oktober 2021 overleed Lisette aan de gevolgen van de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB. Dit nadat zij tien dagen eerder in bewusteloze toestand was aangetroffen in de woning van de verdachte man.

Per ongeluk

De politie heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen en de omstandigheden rond het overlijden van Lisette. Volgens de politie en het OM is vast komen te staan dat zij per ongeluk een slokje heeft genomen uit een waterflesje dat GHB bleek te bevatten. Na de inname daarvan is Lisette buiten bewustzijn en in medisch hulpbehoevende toestand geraakt. In het onderzoek is geen bewijs gevonden dat Lisette opzettelijk, al dan niet heimelijk, de GHB toegediend heeft gekregen.

2,5 uur

De man en de vrouw uit Heerenveen hebben haar, kort nadat zij het bewustzijn verloor, aangetroffen. In strijd met alle adviezen, die zij ter plekke hebben ingewonnen, is niet direct de ambulance gebeld. Dat gebeurde pas 2,5 uur later.

Geseponeerd

De verdenking van dood door schuld tegen een eveneens aanwezige 45-jarige man uit Heerenveen is geseponeerd. Niet kan worden bewezen dat hij op de hoogte had kunnen zijn van de kritieke toestand waarin Lisette verkeerde. Uit onderzoek komt naar voren dat hij tijdelijk het bewustzijn verloor, mogelijk vanwege de inname van onder meer GHB.

Geen bewijs

De politie heeft ook onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten die zouden zijn gepleegd tegen Lisette en de 29-jarige vrouw. Er is geen bewijs gevonden voor strafbare seksuele handelingen. Daarom worden deze verdenkingen tegen de 48-jarige man en de 45-jarige man geseponeerd.

Wanneer de zaak tegen de twee verdachten door de rechtbank in Leeuwarden wordt behandeld is nog onbekend.