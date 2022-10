Verdachte in zaak wapen- en drugsvondst aangehouden voor ontvoering en marteling

In een onderzoek van de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur (Landelijke Eenheid) is op maandag 17 oktober 2022 een 35-jarige man aangehouden in de PI in Vught. Deze man is eerder op 9 november 2021 als verdachte aangehouden in een onderzoek naar een grote wapen- en drugsvondst in Eindhoven. Hij wordt nu ook verdacht van een ontvoering en marteling.

Het onderzoek startte in april 2021 na een aanzienlijke wapen- en drugsvondst in Eindhoven, waarvoor de verdachte in november 2021 is aangehouden en gedetineerd is geraakt. Afgelopen vrijdag besloot de rechtbank de voorlopige hechtenis van verdachte inzake de drugs- en wapenvondst te schorsen met ingang van maandag 17 oktober.

Verder onderzoek

Naar aanleiding van de vondst in april 2021 werd verder onderzoek ingesteld. Hierbij werd de 35-jarige verdachte geïdentificeerd als een gebruiker van een telefoon met versleutelde communicatiediensten. Uit de inhoud van de berichten bleek dat verdachte zich vermoedelijk ook heeft schuldig gemaakt aan een ontvoering en marteling vanwege een partij verdwenen drugs. Juridisch wordt dit zware mishandeling met voorbedachten rade en wederrechtelijke vrijheidsberoving genoemd.

Opnieuw aangehouden

Door een beslissing op 14 oktober van de rechtbank in de zaak van de drugs- en wapenvondst, is de voorlopige hechtenis van verdachte in die zaak geschorst. Verdachte blijft gedetineerd, maar nu vanwege de nieuwe feiten. Later deze week zal hij aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.