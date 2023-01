Politie onderzoekt gewapende overval fastfoodrestaurant Emmen

Maandagavond 9 januari vond er een gewapende overval plaats op een fastfoodrestaurant aan de Hoenderkamp in Emmen. Twee jongemannen hebben onder bedreiging van een zwartkleurig wapen een geldbedrag buitgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat er bij de overval waarschijnlijk een schot is gelost. De politie doet onderzoek en is op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Rond 22:20 uur kwamen de mannen het pand binnen. Ze droegen bivakmutsen en bedreigden daar het aanwezige personeel met een wapen. Bij de overval is mogelijk ook een schot gelost, maar het is nog onbekend met wat voor wapen er is geschoten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vuurwapen of een vuurwerkpistool, zwart van kleur. Er raakte gelukkig niemand gewond. Er waren op het moment van de overval verschillende medewerkers en klanten in het pand aanwezig. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.

Vluchtroute

De verdachten gingen er na de overval met een geldbedrag vandoor. Ze zijn vermoedelijk rennend via de achterzijde van het pand gevlucht, richting het voet- en fietspad aan De Hoge Loo/de Eigenaardweg. Mogelijk hebben de overvallers tijdens hun vlucht goederen zoals een sporttas of bivakmutsen weggegooid. Treft u deze goederen in de omgeving van de Hoenderkamp aan? Neem dan contact op met de politie.