Winkeldiefstal loopt uit de hand, medewerker gestoken

In Terneuzen heeft vrijdagmorgen een winkeldiefstal plaatsgevonden die volledig uit de hand is gelopen. Dit zegt een woordvoerder van de politie.

De diefstal vond rond 10.40 uur plaats in een winkel aan de Noordstraat en de verdachte is mogelijk betrapt door personeel van de winkel. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk, maar een medewerker van de winkel is door de verdachte met een scherp voorwerp gestoken.

Het slachtoffer is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.