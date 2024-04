Motorrijder aangehouden na levensgevaarlijke achtervolging

Een motoragent zag de verdachte rijden op de Paul Krugerstraat in Vlissingen. Omdat de motor van de verdachte geen licht had, wilde de agent hem controleren. Maar de motorrijder ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging door Middelburg, Koudekerke, Dishoek en weer terug naar Vlissingen.

Levensgevaarlijk

Tijdens die achtervolging haalde de motorrijder levensgevaarlijke capriolen uit. Zo reed hij rond de 160 km per uur waar de maximaal toegestane snelheid 50 km per uur was. Ook reed hij over een fietspad, slingerde over een rotonde en reed hij door rood.

Uiteindelijk kon de man gestopt worden op de Badhuisstraat in Vlissingen. Hij weigerde van zijn motor af te stappen toen agenten hem dat vroegen en werkte niet mee. Agenten moesten de man met kracht en behulp van de wapenstok aanhouden omdat hij zich verzette. De man bleek geen rijbewijs te hebben en wilde niet meewerken aan een blaastest. Hij zit nog vast. De motor had een vals kenteken.