Utrecht krijgt supersnel internet: meer dan 1.000 Mbits/s

De Utrechtse wijk Oog in Al krijgt de primeur met het supersnelle internet van meer dan 1.000 Mbit/s van VodafoneZiggo. 'Twintig huishoudens en bedrijven proberen tijdens een pilot het supersnelle internet via de kabel de komende maanden uit', zo meldt VodafoneZiggo woensdag.

Vernieuwd netwerk met Gigabit-snelheden

'VodafoneZiggo heeft de ambitie om vanaf 2020 Nederland over te schakelen op een vernieuwd netwerk dat klaar is voor Gigabit-snelheden van meer dan 1.000 Mbit/s. Met deze investering in haar mobiele, glasvezel- en coaxnetwerken kan VodafoneZiggo de explosieve groei in bandbreedte en snelheid in de komende jaren ruim opvangen', aldus VodafoneZiggo.

'Netwerk van de toekomst'

'Wij bouwen vandaag al aan het netwerk van de toekomst', zegt Eben Albertyn, Technisch Directeur van VodafoneZiggo. 'Want de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden talloze nieuwe, slimme mogelijkheden die ons leven gaan verrijken. Dat vraagt veel van onze netwerken op gebied van capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. En dat is precies wat wij laten zien in deze pilot in Utrecht waar we de snelheid verhogen tot wel 1 Gbit/s.'

Giga-snelheden door Docsis 3.1

De pilot met het nieuwe kabelnetwerk is gebaseerd op Docsis 3.1, een technologie die verloopt via de bestaande tv-kabel en véél meer netwerkcapaciteit kan bieden dan de huidige standaard. Uiteindelijk kunnen de internetsnelheden hierdoor oplopen tot 5 Gigabit per seconde voor downloaden en 1 Gbit/s voor uploaden. De verbinding is daarnaast nóg stabieler, veiliger en de latency, de tijd die het netwerk nodig heeft om te reageren wanneer data wordt opgevraagd, korter.

Geen merkbaar verschil tussen vast of mobiel

VodafoneZiggo wil haar mobiele en vaste verbindingen nog dichter op elkaar laten aansluiten. Klanten zullen dan nauwelijks meer merken dat hun apparaten schakelen tussen vast, wifi of mobiel internet. Daarvoor is een stabiel, slim en hoogwaardig netwerk verreist met véél meer netwerkcapaciteit en snellere internetverbindingen. Voor dit netwerk van de toekomst ontwikkelt het bedrijf diverse pilots en samenwerkingsverbanden op haar vaste en mobiele netwerken.