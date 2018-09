Cybercriminelen zetten valse websites in om zorggegevens te achterhalen

Typodomeinnamen

Bij de malafide websites wordt gebruikgemaakt van zogeheten typodomeinnamen. Dit zijn domeinnamen die sterk lijken op de naam van een bedrijf of merk, maar dan met één of meer tikfouten. Deze praktijk staat bekend als typosquatting. Bezoekers die een tikfout maken tijdens het invoeren van de website komen vervolgens op een malafide site uit. Daarnaast zetten cybercriminelen deze domeinnamen ook steeds vaker in om te adverteren op belangrijke zoekwoorden in Google met betrekking tot het onderwerp. Een bekend voorbeeld hiervan is dat in de domeinnaam de letter ‘o’ geschreven wordt als het getal nul. Hierdoor valt het de bezoeker minder snel op dat de domeinnaam niet klopt.

Analyse

SIDN heeft de merknamen van alle Nederlandse zorgverzekeraars laten scannen met behulp van de Domeinnaambewakingsservice (DBS) om alle .nl-domeinnamen in beeld te brengen die lijken op deze merknamen of de merknaam bevat. Dit leverde ruim 14.500 domeinnamen op. Vervolgens zijn deze domeinnamen geclassificeerd door geautomatiseerd een aantal elementen te analyseren. De uiteindelijke classificatie die hieruit voortkomt, is geen 100% garantie maar wel een sterke indicatie.

Univezorgzaam.nl

Ruim de helft van deze domeinnamen wordt gekwalificeerd als ‘Normale site’. In 3% van de gevallen (451 domeinnamen) lijkt het te gaan om phishingsites. Een voorbeeld hiervan is de domeinnaam univezorgzaam.nl. Deze domeinnaam leidt niet naar een website of app van Univé, maar naar appsware.com en een scherm waar de bezoeker aangemoedigd wordt een ‘veilige browser’ te installeren. Deze bevat malware die in praktijk erg moeilijk te verwijderen is. De merknaam van Univé wordt hier dus misbruikt om malware te verspreiden. De procedure om deze website offline te halen is inmiddels opgestart.

Zorggegevens zijn erg populair

“We zien vaker dat internetcriminelen inspelen op actualiteiten of de introductie van nieuwe tools of diensten. Bij zorgverzekeringen is dat niet anders. Daarom is het zaak dat zorgverzekeraars alert zijn in de drukke periode na Prinsjesdag,” zegt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. “Zorggegevens zijn erg populair en op de zwarte markt zelfs meer waard dan creditcardgegevens, omdat ze gebruikt kunnen worden om onterecht zorgkosten te declareren.”