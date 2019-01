6 leuke Playstation 4 games die in 2019 uitgebracht gaan worden

Voorpret

Om de voorpret nog wat groter te maken, hebben we een aantal leuke Playstation 4 games die in 2019 uitgebracht gaan worden voor je op een rijtje gezet. Koop dus meteen een nieuwe Playstation kaart om deze toffe games direct te kunnen spelen!

1. Anthem

Fan van Iron Man én games met aliens? Dan is Anthem de game voor jou. Een spel waarin iedereen met een (naar eigen smaak in te stellen) Iron Man pak rondvliegt door een buitenaardse wereld. Super tof!

2. Bloodstained: Ritual of the Night

Van de maker Koji Igarashi (director van Castlevania: Symphony of the night) komt dit jaar Bloodstained: Ritual of the Night uit. Een 2D actie en avontuur spel dat veel speciaals voor ons in petto heeft.

3. Code Vein

Nu dat Dark Souls en Bloodborne ons (voorlopig) verlaten hebben, is het tijd voor een nieuwkomer in de markt: Code Vein. En deze game zou zomaar eens ‘the next big thing’ kunnen zijn. Een helemaal over-the-top-action-RPG game, met allerlei mogelijkheden wanneer het gaat om combat, karakters en natuurlijk de donkere, grimmige sfeer.

4. Days Gone

Helemaal fan van post-apocalyptische games? Dan is Days Gone precies wat je zoekt. Hoewel de release van de game behoorlijk wat vertragingen op heeft gelopen, lijkt deze game het lange wachten meer dan waard te zijn. Een ontzettend vijandige open wereld, met allerlei monsters en mensen die hun uiterste best doen om jouw leven tot een einde te brengen.

5. Devil May Cry 5

Deze game behaalde regelmatig de top van het 3D gaming genre, maar heeft lang op zich laten wachten wanneer het ging om een nieuwe release. Maar nu is het eindelijk zo ver: Devil May Cry 5 heeft zijn release dit jaar gepland staan.

6. Far Cry: New Dawn

Nog een topper uit een andere serie: Far Cry: New Dawn. Van exotische jungles tot door oorlog verscheurde naties, we hebben het allemaal gezien. Maar Far Cry: New Dawn geeft ons een blik op wat het laatste stukje van de Far Cry wereld eruit zou zien. In Far Cry: New Dawn navigeer je jezelf dan ook door de bekende wereld van Far Cry 5, maar nadat er een nucleaire aanslag heeft plaatsgevonden. En dat beloofd veel spanning!