Robin Mobile past voorwaarden roaming aan op verzoek ACM

Telecomaanbieder Robin Mobile heft een beperking van de hoeveelheid data bij roaming per direct op. Het bedrijf zet deze stap op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onderzoek deed naar de kwaliteit van roamingdiensten tijdens verblijf in het buitenland.

Klanten van Robin Mobile hadden een daglimiet van 1 gigabyte tijdens het roamen in de EU. Daarna werd de snelheid verlaagd tot 1 megabit per seconde. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘Hierdoor konden klanten tijdens bijvoorbeeld een vakantie in het buitenland alleen de eerste helft van een voetbalwedstrijd bekijken. De tweede helft was door de lagere internetsnelheid niet meer te volgen. Binnen Nederland gold de datalimiet niet. Volgens het principe ‘roam like at home’ geldt het uitgangspunt dat mensen binnen de EU van dezelfde diensten gebruik kunnen maken als ze thuis doen, onder dezelfde voorwaarden.’ Door het opheffen van de daglimiet voldoet het roamingaanbod van Robin Mobile aan de regels.

Onderzoek

De ACM wil dat telecomaanbieders ervoor zorgen dat hun klanten ook in het buitenland dezelfde kwaliteit mobiel internet krijgen. Dat wil zeggen als die kwaliteit in technische zin beschikbaar is. Om te controleren of dat ook gebeurt, doet de ACM regelmatig onderzoek. En wanneer geconstateerd wordt dat een aanbieder zich niet aan de regels houdt, grijpt de ACM in.