Politie houdt verdachte van veertig cybercrimezaken aan

Een aantal van zijn slachtoffers kwam met hem in contact via enkele van zijn accounts op sociale media waar hij beloofde dat je snel geld kon verdienen. Dat zou in dit geval gebeuren door deel te nemen aan een crypto mining machine. De verdachte beloofde zijn slachtoffers dat ze veel geld konden verdienen door via hem geld in te leggen. Daarvoor had de verdachte dan wel de bankgegevens met de bankpas nodig. Slachtoffers deelden deze informatie met de verdachte, die zo toegang kreeg tot meerdere bankrekeningen.

De eigenaren zagen vervolgens het geld van hun rekening verdwijnen, waarna ze aangifte hebben gedaan. Ook zijn de rekeningen gebruikt om geld van andere slachtoffers op te laten storten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geld van transacties via Marktplaats waarbij de verdachte de aangekochte goederen nooit heeft geleverd.