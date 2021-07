Europese consumenten-organisaties dienen klacht in tegen WhatsApp

Sinds begin dit jaar bestookt WhatsApp zijn gebruikers met terugkerende, opdringerige meldingen om wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren. Doen ze dat niet, dan dreigt het bedrijf hen de toegang tot de dienst te ontzeggen.

Niet transparant

Volgens de consumentenorganisaties zorgt de inhoud van de meldingen en herhaling voor onnodige druk op consumenten en belemmeren ze hun keuzevrijheid. Daarmee zijn ze in strijd met de Europese regels.

Ook zijn de voorwaarden niet transparant en slecht te begrijpen. Vooral als het gaat om de overdracht van persoonlijke gegevens aan Facebook en andere bedrijven. Hierdoor is het voor consumenten onmogelijk om te overzien wat de gevolgen voor hun privacy zijn als ze instemmen.

Dreiging

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘WhatsApp dreigt consumenten de toegang tot de app te weigeren als ze de voorwaarden niet accepteren. Terwijl helemaal niet duidelijk is waar ze toestemming voor geven. WhatsApp beperkt consumenten in hun keuzevrijheid: als je niet accepteert, kun je Whatsapp niet meer gebruiken. De contractvoorwaarden zijn bovendien niet transparant. En dat is in strijd met de wet.

Daarnaast loopt er al een onderzoek naar het privacybeleid van Whatsapp wegens inbreuken op de privacywetgeving. Dat maakt de noodzaak tot ingrijpen door de autoriteiten extra groot. WhatsApp moet de rechten van consumenten respecteren.’

Deelnemers

Naast de Consumentenbond en koepelorganisatie BEUC nemen consumentenorganisaties uit Frankrijk, Griekenland (2x), Noorwegen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië aan de actie deel.