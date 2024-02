Inlichtingendienst MIVD treft Chinese spyware aan op computernetwerk Defensie

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft Chinese cyberspionage in Nederland blootgelegd.

Geavanceerde Chinese malware

De dienst ontdekte geavanceerde Chinese malware die dit mogelijk maakt. 'Een Chinese statelijke actor is hiervoor verantwoordelijk', zo stelt de MIVD op basis van eigen inlichtingen vast.

'Op afstand werken'

China gebruikt dit type malware voor spionage op computernetwerken. De malware wordt ingezet bij systemen (FortiGate) van het bedrijf Fortinet. Hiermee kunnen computergebruikers op afstand werken. Fortinet levert wereldwijd deze cyberbeveiliging.

Op computers van Defensie

De MIVD trof de malware vorig jaar bij de krijgsmacht aan op een losstaand computernetwerk. Dit werd gebruikt voor ongerubriceerde Research and Development (R&D). Doordat dit systeem op zichzelf stond, leidde dit niet tot schade aan het netwerk van Defensie.

Eerste keer

'De MIVD kiest er voor het eerst voor om een technisch rapport over de werkwijze van Chinese hackers openbaar te maken. Het is belangrijk om dergelijke spionageactiviteiten van China te attribueren', aldus minister Kajsa Ollongren van Defensie. 'Zo verhogen we de internationale weerbaarheid tegen dit soort cyberspionage.'

Kenmerken malware

De MIVD deelt op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) informatie over het incident en de kenmerken van de malware. Hiermee kunnen gebruikers van het systeem FortiGate vaststellen of zij slachtoffer zijn geworden. Ook kunnen zij maatregelen treffen om zich te verdedigen.

Achterdeurtje

De aangetroffen malware installeerde een ‘achterdeurtje’ door gebruik te maken van een bekende kwetsbaarheid in FortiGate apparaten. 'De publicatie van de MIVD beschrijft dus géén nieuwe kwetsbaarheid in alle FortiGate apparaten', aldus de MIVD.

Informatie voor gebruikers

De MIVD vraagt organisaties die deze malware aantreffen, om zich te melden bij het NCSC. Zo kan de Chinese spionagecampagne worden tegengegaan.