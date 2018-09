Europese bijdrage voor Nederlandse infrastructuur en luchtvaart

De Nederlandse luchtverkeersleiding wordt vernieuwd, in de regio Amsterdam komt een groot aantal laadpalen voor elektrische bussen en er wordt geïnvesteerd in negen binnenvaartschepen die volledig elektrisch gaan varen. Dit zijn een paar projecten waarvoor Nederland €80 miljoen subsidie krijgt van Europa. De subsidies komen uit het programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T), dat als doel heeft om binnen de EU tot 1 grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. De Europese lidstaten zijn nu akkoord met de subsidieverdeling.

‘Er is gekozen voor innovatie en duurzaamheid. Met een impuls voor de bouw van volledig elektrische binnenvaartschepen voor containervervoer wordt de binnenvaart een nog duurzamer alternatief voor vervoer over de weg,’ aldus minister Van Nieuwenhuizen. ‘Luchtverkeersleiding Nederland krijgt een forse bijdrage van bijna 29 miljoen euro om de verkeersleiding te vernieuwen. Het vliegverkeer dat nu nog vanuit verkeertorens op alle regionale luchthavens wordt afgehandeld, kan straks worden overgenomen door een centrale luchtverkeersleiding op afstand.’

Schone bussen

Streekvervoerder Connexxion ontvangt €13,5 miljoen voor de bouw van 169 laadstations voor elektrische bussen. Dit geld wordt gebruikt om 220 nieuwe elektrische bussen te laten rijden. In april 2018 nam Connexxion, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Veldhoven, de eerste 100 elektrische bussen in gebruik in het gebied rond Schiphol (Amstelland-Meerlanden). In 2030 moet al het OV busvervoer in Nederland volledig uitstootvrij zijn.

Van Veldhoven: ‘Transport is op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Schoon vervoer is hard nodig om de doelstellingen van Parijs te halen. En ook mensen die achter een bus lopen of fietsen willen natuurlijk gewoon schone lucht inademen.’

Duurzaam wegvervoer

Voor het bouwen van extra LNG tankstations voor wegtransport is ruim €25 miljoen beschikbaar. Met het geld worden in Nederland en langs de belangrijkste Europese routes 39 nieuwe van zulke tankpunten neergezet. Dit maakt vrachtverkeer schoner. Duurzaam vervoer is beter voor klimaat, luchtkwaliteit en milieu en helpt bij het halen van de Nederlandse doelstellingen op dit gebied.

Binnenvaart

Er is €5,6 miljoen beschikbaar voor de binnenvaart. Dit is toegewezen aan Port-Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Met de investering gaan ze negen containerschepen bouwen die volledig worden voorzien door een elektrische aandrijving. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden. Vorig jaar kreeg Port-Liner ook al een Europese subsidie voor de bouw van zes elektrische binnenvaartschepen.

Spoor

Met de €6,1 miljoen voor het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS kunnen 55 locomotieven van goederenvervoerders worden voorzien van de nieuwste versie van dit systeem. Hierdoor kunnen de kosten die goederenvervoerders hier zelf voor moeten maken verder worden gedrukt. Vorig jaar kreeg Nederland al een TEN-T subsidie van 32 miljoen euro voor de inbouw van ERTMS in 300 goederenlocomotieven. In 2023 moeten al deze locomotieven met de nieuwste versie van ERTMS zijn uitgerust. Dit is nodig voor de invoering van het systeem op ons landelijke spoornetwerk. Als meer Europese landen straks gebruiken maken van ERTMS kunnen goederenvervoerders zonder beperkingen en andere aanpassingen gebruik maken van het spoor in die landen.

Luchtvaart

De subsidie die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) krijgt, wordt grotendeel gestoken in het zogeheten Single Remote Tower Project. LVNL test deze nieuwe manier voor afhandeling van het vliegverkeer bij de Nederlandse luchthavens al uitvoerig. Vorig jaar september werd tweemaal via de luchtverkeersleiders op Schiphol-Oost de binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen van Groningen Airport Eelde overgenomen. Het gebruik van real-time camerabeelden maakt het op termijn mogelijk dat er niet continu op alle verkeerstorens van kleine luchthavens verkeersleiders hoeven te zitten, waarmee het beheer van het Nederlandse luchtruim efficiënter wordt.