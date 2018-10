Ultimatum FNV: Cabinepersoneel Ryanair eist dat basis Eindhoven openblijft

Levens ontwricht

'Het is schandalig dat Ryanair zijn werknemers zó voor het blok zet', reageert Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. 'Het bedrijf verwacht dat de werknemers binnen 4 weken alles wat ze in Nederland hebben opgebouwd, oppakken en verhuizen naar een ander land. Hun hele leven wordt ontwricht en het enige dat Ryanair geeft, is een vliegticket naar de nieuwe basis.'

Gedwongen verhuizing

Gisteren kwamen de FNV-leden bijeen en spraken zich unaniem uit tegen de voorgenomen sluiting van de basis in Eindhoven. Gustavo Vargas, purser bij Ryanair: 'Denk je alles te hebben meegemaakt, doet Ryanair er nog een onaangenamere schep bovenop. We worden gedwongen om alles op te geven en te verhuizen en we weten niet eens waarom de basis in Eindhoven dicht moet. De collega's met kinderen kunnen onmogelijk op stel en sprong weg, want het schooljaar is net begonnen. Bovendien hebben we veel vaste lasten die niet per direct opzegbaar zijn zoals de huur, verzekeringen, abonnementen, et cetera. Dit laten we echt niet zomaar over onze kant gaan!'

Sluiting haaks op groeiplannen

Afgelopen maandag liet Ryanair weten de basis op luchthaven Eindhoven te gaan sluiten per 5 november. Sluiting heeft grote gevolgen voor de 40 piloten, de 98 cabinemedewerkers en hun families. Hajjari: 'Het besluit staat haaks op eerdere uitspraken van Ryanair dat het wil groeien in Nederland. Bovendien toont Ryanair niet aan wat de nut en noodzaak is om juist de basis in Eindhoven te sluiten.' Naast vliegbasis Eindhoven, kondigde Ryanair ook aan de vliegbasis in Bremen (Duitsland) te willen gaan sluiten.