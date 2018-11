Transport- en logistiekbranche kent laagste winstniveau in jaren

Winsten in transport en logistiek waren in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds begin 2014. Juist nu de economie goed draait, stijgen de prijzen nog steeds niet voldoende om de gestegen kosten voor brandstof en personeel te compenseren. ‘Dit is te gek voor woorden’, zei TLN-voorzitter Arthur van Dijk zaterdag tijdens het congres van de vereniging.

Minder groei

De cijfers komen uit de nieuwste Conjunctuurenquête, die TLN elk kwartaal uitvoert. De sector groeit minder hard dan in vorige kwartalen: 46% meldt een stijging van de bedrijvigheid, waar dat in het tweede kwartaal 56% was. Ook meldt 49% een stijging van de omzet, waar dat een kwartaal eerder nog 60% was. Maar nog steeds hebben ondernemers in transport en logistiek het erg druk.

27% meldt dalende winsten

Hoewel 69% van de ondernemers in transport en logistiek aangeven dat de prijzen in het afgelopen kwartaal stegen, stegen de kosten voor brandstof en personeel ook, volgens 68%. De kosten voor brandstof en personeel stijgen harder dan de prijzen. 27% van de ondervraagde ondernemers meldt dan ook een daling van de winst in het derde kwartaal.

‘Marges flinterdun’

‘Dit is natuurlijk te gek voor woorden’, zei TLN-voorzitter Arthur van Dijk vandaag, toen hij de cijfers toelichtte tijdens TLN Live, het congres van TLN, in de Onderzeebootloods in Rotterdam. ‘De economie draait op volle toeren, onze leden hebben het druk. En dan blijkt bij 27% van de ondernemers in transport en logistiek de winst te dalen. Hieruit blijkt nog eens dat de marges in de sector flinterdun zijn. We zien zo langzamerhand leden opstaan die dat zat zijn en bijvoorbeeld hogere prijzen vragen in de vorm van een zogeheten conjunctuurheffing. Het is goed dat de sector nadenkt over realistischer prijzen.’

‘We willen investeren’

De dunne marges zijn een extra drempel voor bedrijven om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. ‘We willen investeren in duurzaamheid, we moeten investeren in digitalisering en het slimmer organiseren van logistiek, zodat we onze concurrentiepositie kunnen behouden’, zegt Van Dijk. ‘En we moeten kunnen investeren in mensen. In het ontwikkelen en behouden van het personeel dat al in de sector werkt, en natuurlijk in het aantrekken van nieuw personeel.’

Hoge vacaturegraad

De sector transport en logistiek biedt nu aan ruim 147.000 mensen werk; nog nooit werkten er zo veel mensen in de sector. Maar het is niet genoeg: 74,1% van de ondernemers geeft aan dat het (zeer) moeilijk is om vacatures in te vullen. De vacaturegraad (het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal banen) was in het derde kwartaal van 2018 5,3%, de hoogste vacaturegraad in twaalf jaar. Een jaar eerder was deze nog 4,1%.