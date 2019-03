2018: eerste handelstekort in aardgas

In 2018 was Nederland voor de eerste keer netto importeur van aardgas. De importwaarde van aardgas was bijna 12 miljard euro, 43 procent hoger dan in 2017. Nederland exporteerde mede dankzij hogere prijzen voor 9,8 miljard euro aardgas. Het handelstekort kwam uit op 2,1 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

Waarde gasuitvoer in 2000–2018 ruim 200 miljard euro

De Nederlandse uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000–2018 was in totaal 202 miljard euro. In diezelfde periode was de waarde van de gasinvoer ruim 101 miljardeuro, zodat het handelsoverschot in aardgas uitkwam op afgerond 100 miljard euro. In 2012 was dit overschot het grootst met ruim 10 miljard euro. In 2012 en 2013 bereikte de Nederlandse uitvoerwaarde een historisch hoog niveau met ruim 17 miljard euro. In deze jaren was in de koude winter in Europa meer vraag naar aardgas. Daarnaast was de uitvoerprijs van aardgas in die jaren relatief hoog. In 2018 was de aardgasexport 9,8 miljard euro. Dat is 43 procent minder dan zes jaar eerder.

Meer buitenlands aardgas

De afgelopen jaren vond in de provincie Groningen een reeks van aardbevingen plaats. Het kabinet nam in maart 2018 het besluit om de winning van aardgas in het Groningerveld af te bouwen. Inmiddels is tussen 2012 en 2018 de winning van aardgas meer dan gehalveerd. De import van gas, vooral uit Noorwegen en Rusland, is in de laatste jaren juist toegenomen. In 2018 werd bijna 56 miljard kubieke meter aardgas geïmporteerd. Dat is ruimschoots een verdubbeling in vergelijking met 2012.



Van het ingevoerde aardgas is 7 procent LNG. De import van dit vloeibare gas was vorig jaar 4 miljard m3, tegen 1,5 miljard m3 een jaar eerder.

Hogere uitvoerprijs in 2018

In 2018 was de uitvoerprijs van aardgas circa 14 procent hoger dan in 2017. De aardgasprijs is gedeeltelijk gekoppeld aan de olieprijs. Ook de prijs van het gas uit het buitenland volgt de olieprijs, zij het in minder sterke mate. Na de eeuwwisseling waren de prijzen van aardgas het hoogst in 2012.