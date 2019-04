De behoefte aan stabiele en faire grondstofprijzen en de rol voor speculanten

Een stabiele economie heeft behoefte aan stabiele prijzen, zeker wanneer het op noodzakelijke grondstoffen aankomt. Commodities Futures en Optiemarkten helpen in een complexe economie om de prijzen te stabiliseren door het risico te verleggen van de producenten naar de speculanten. Ze creëren zo ook liquiditeit voor die markten. Het handelen via Commodities Futures en Optiemarkten in grondstoffen geeft ons zicht op de verschillende effecten die hier aanwezig zijn, van de kostenverhogende druk tot het weer maar ook belangrijke gebeurtenissen in de wereld.

Er zijn verschillende manieren om grondstoffen te verhandelen, waaronder de exchange traded funds, contracts for difference (CFDs), aandelen, opties, futures, over-the-counter, etc. Onze moderne wereld heeft geen gebrek aan mogelijkheden om te gaan speculeren. Je hoeft in 2019 zelfs geen professional meer te zijn om ook te kunnen speculeren en handelen in grondstofprijzen. Er zijn momenteel verschillende online resources waar je als particuliere belegger toegang tot hebt om grondstoffen te verhandelen en deze bronnen zijn essentieel bij het maken van investeringsbeslissingen.

Vaak wordt inflatie gezien als het stijgen van de prijzen van goederen en diensten. Deflatie echter betekent dat de prijzen dalen. Inflatie kan zowel een zegen als een vloek zijn voor een economie en de reden waarom de prijzen stijgen kan van verschillende factoren afhangen, zoals het beleid van de centrale bank, de rentetarieven, maar ook de vraag, aanbod en de omloopsnelheid van geld.

Strikt genomen zijn de stijgende prijzen echter een vorm van "prijsinflatie" die in het algemeen wordt veroorzaakt door "monetaire inflatie", dat wil zeggen de uitbreiding van de geldhoeveelheid die in omloop is. De twee betekenissen worden echter vaak met elkaar verweven gebruikt. Inflatie, rentevoeten, wisselkoersen en de hoeveelheid geld in circulatie hebben allemaal een invloed op de vraag en aanbod in een economie. Het fundamentele economische principe is dat een hogere prijs een lagere vraag tot gevolg heeft. Dit werkt echter niet hetzelfde voor alle producten en diensten aangezien we ook de 'elasticiteit van de vraag' in rekening moeten brengen.

Elasticiteit is van belang wanneer de prijzen stijgen en wanneer de prijzen dalen. Als de prijs van een bepaald artikel dat u alleen “wilt” stijgt, dan kunt u altijd een artikel van mindere kwaliteit kiezen om de prijs laag te houden. In dit geval heeft het product of de dienst een elastische relatie met de prijs. Een kleine aanpassing in prijs heeft een groot gevolg in de vraag. Een artikel dat een heel elastische relatie met de prijs heeft kan zelfs volledig worden genegeerd wanneer de prijs de hoogte ingaat.

Echter, een artikel dat je heel hard nodig hebt, heeft een inelastische relatie met de prijs. De klassieke voorbeelden hiervan zijn voedsel, grondstoffen en energie. Een economie waar de prijs van grondstoffen heel erg fluctueren is funest voor de samenleving. De fluctuaties zorgen ervoor dat investeren een hoog risico inhoudt en dit kan tot schaarste leiden in essentiële of zelfs levensnoodzakelijke middelen.

We kunnen concluderen dat meerdere factoren een invloed hebben op de prijzen van grondstoffen. Via verschillende tools zijn we er in onze moderne samenleving echter in geslaagd om de fluctuatie in de prijzen van grondstoffen en energie te verminderen. En dit is goed voor producent en consument aangezien op deze manier een stabiel investeringsklimaat wordt gecreëerd waar elke participant op lange termijn baat bij heeft.