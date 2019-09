Omzettoename transport voor tiende kwartaal op rij

In het tweede kwartaal van 2019 was de omzet in de transportsector 3,7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Hiermee stijgt de omzet in deze sector al tien kwartalen op rij. Het goederenvervoer over de weg, de post- en koeriersbedrijven, en de dienstverlening in de luchtvaart droegen hier het meest aan bij. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Op een kleine omzetdaling bij de zeevaart na, behaalden alle branches in de transportsector in het tweede kwartaal van 2019 meer omzet dan een jaar eerder. In de grootste branche, het goederenwegvervoer, nam de omzet met ruim 6 procent toe. Maar de sterkste omzetstijging noteerden de koeriersbedrijven (9,1 procent), gevolgd door de dienstverleners in de luchtvaart (9,0 procent).

2,5 procent omzettoename opslag en dienstverleners vervoer

Bij de opslag en de dienstverleners in het vervoer steeg de omzet in het tweede kwartaal van 2019 met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De expediteurs, die een kleine 60 procent van de omzet bij de dienstverleners voor hun rekening namen en de op een na grootste branche binnen de transportsector zijn, behaalden dit kwartaal de kleinste omzetstijging (0,8 procent). Net als in de gehele transportsector werd ook in deze branche wel voor het tiende kwartaal op rij meer omzet behaald.

Hoogste omzetgroei dienstverleners luchtvaart

De dienstverleners in het luchtvervoer - waaronder de luchthavens zelf - behoorden met een omzettoename van 9,0 procent tot de grootste stijgers binnen de gehele transportsector. De expediteurs hadden met 0,8 procent de kleinste omzettoename onder de dienstverleners in het vervoer, gevolgd door de opslagbedrijven (1,5 procent). In de overige dienstverlenende branches in deze sector was de omzetstijging ongeveer 6 procent.

Transportbedrijven verwachten weinig verandering

Ongeveer twee derde van de transportbedrijven verwacht voor het derde kwartaal van 2019 een vergelijkbare omzet, 94 procent van de bedrijven voorziet geen prijswijzigingen. Uitschieter is de luchtvaart. Meer dan 90 procent van de bedrijven in deze branche verwacht wel een omzettoename. De reden ligt voor de hand: het vakantieseizoen valt in het derde kwartaal. Er worden door de meeste luchtvervoerders ook geen prijsveranderingen verwacht.

De grootste belemmering voor transportbedrijven blijft het tekort aan arbeidskrachten. Het aantal openstaande vacatures is nagenoeg gelijk aan het voorgaande kwartaal, waardoor er schaarste aan personeel blijft.

Het aantal uitgesproken faillissementen is de laatste tweeëneenhalf jaar nagenoeg stabiel, met 45 tot 60 bedrijven per kwartaal. In de grootste bedrijfstak, het goederenwegvervoer, hebben 24 bedrijven hun activiteiten verplicht moeten beëindigen. Dit was ongeveer 45 procent van het totaal aantal faillissementen in de transportsector.