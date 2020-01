Daling werkloosheid komt tot stilstand, ook in EU

In het voorjaar van 2019 werd in Nederland de laagste werkloosheid gemeten sinds de start van de crisis in 2008. In maart tot en met mei was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vanaf juni is dit percentage licht gestegen naar 3,5 in augustus. Daarna bleef de werkloosheid gelijk. Deze afvlakking is ook zichtbaar in de EU-28. De gemiddelde werkloosheid in de EU bedraagt vanaf mei 2019 6,3 procent.

Voor de EU zijn de werkloosheidcijfers bekend tot en met oktober 2019. Voor Nederland zijn cijfers beschikbaar tot en met november 2019.

Het werkloosheidspercentage loopt sterk uiteen in de 28 landen van de Europese Unie. Het hoogst was de werkloosheid in Griekenland en Spanje, waar respectievelijk 16,8 procent en 14,2 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos was. Met een werkloosheidspercentage van 3,5 behoort Nederland tot de 6 landen met de laagste werkloosheid. Alleen in Malta, Polen, Duitsland en Tsjechië was de werkloosheid lager. In Hongarije was de werkloosheid even hoog.