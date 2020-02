Consumenten kunnen in 2020 minder lenen

Consumenten die een lening willen afsluiten, kunnen volgens Independer in 2020 een stuk minder geld lenen dan vorig jaar. In sommige gevallen is de maximale lening nog maar de helft van wat in 2019 mogelijk was. Het Nibud vindt het geen probleem als consumenten een lening afsluiten, zolang de aflossing binnen hun financiële situatie past en blijft passen.

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) publiceerde eerder dit jaar nieuwe, strengere leennormen. Vergelijkingswebsite Independer maakte een overzicht van wat die betekenen voor de leningen die verschillende huishoudens kunnen afsluiten.

Uit de cijfers van Independer blijkt dat een alleenstaande met een kind, een netto inkomen van 1.900 euro en een huur van 400 euro, vorig jaar nog 24.060 euro kon lenen. In 2020 is dat 12.790, 47 procent minder. Een getrouwd stel met een kind, samen een netto inkomen van 3.500 euro en 1.000 euro aan bruto hypotheeklasten, kan 32 procent minder lenen. Dit jaar 43.050 euro in 2020, tegenover 63.400 euro vorig jaar.

Breng risico’s in beeld

Breng voor het aangaan van een lening altijd voor uzelf in kaart of de lasten van een lening in uw budget passen. Maak daarvoor een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Houd er ook rekening mee dat u eventuele tegenvallers kunt opvangen, zodat u daarvoor niet extra hoeft te lenen als het even tegenzit.

Totaalbedrag belangrijk

Uit Nibud-onderzoek naar persoonlijke leningen bleek dat de looptijd van de lening belangrijk is voor de manier waarop consumenten de lening ervaren. Hoe langer de looptijd, hoe meer de tevredenheid met de lening daalt. Van tevoren kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen hoe het is om nog maandelijks te moeten betalen voor een bedrag dat ze allang hebben besteed. Het Nibud vindt het dan ook belangrijk dat kredietverstrekkers consumenten goed wijzen op het totaalbedrag (de lening inclusief de rente) en de looptijd van de lening.