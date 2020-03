Aanvoer uit China 15 procent van totale aanvoerwaarde in 2018

In 2018 kwam ter waarde van 113 miljard euro aan goederen uit China Nederland binnen, 15 procent van de waarde van alle inkomende goederen in dat jaar. Drie kwart van deze goederen verlaat Nederland weer. Deze goederen uit China maken bijna een vijfde uit van alle goederen die Nederland weer verlaten voor doorvoer en wederuitvoer naar andere landen. Dit meldt het CBS in de publicatie Internationale goederenstromen 2018.

Het aandeel van de bestemming China in de waarde van het totale uitgaande transport dat Nederland in 2018 verliet was met 5 procent kleiner dan het belang bij de inkomende goederenstromen. Goederen uit China komen vooral per container naar Nederland, van alle aangevoerde goederen in containers kwam ruim 30 procent uit China. In gewicht is het aandeel van de goederenstromen met China kleiner. De aan- en afgevoerde goederen hebben een relatief hoge gemiddelde waarde per kilogram in vergelijking met de goederenstromen met andere landen.

Bijna 10 procent van de aanvoer voor binnenlands gebruik uit China

Ruim 20 procent van de aangevoerde goederen uit China zijn bestemd voor binnenlands gebruik, zoals consumentengoederen in winkels en input voor Nederlandse bedrijven. Dit is een aandeel van 9 procent in de totale waarde van de aangevoerde goederen voor binnenlands gebruik in Nederland.

China heeft vooral een groot aandeel in de invoerwaarde van machines en elektronica (25 procent) en textiel, leer en producten daarvan (21 procent). Van overige goederen, zoals drukwerk, meubels en diverse industriële producten, komt een kwart uit China. China’s bijdrage aan de invoer voor binnenlands gebruik van kolen, aardgas, ruwe aardolie, cokes, aardolieproducten, afval en secundaire grondstoffen is zeer gering.