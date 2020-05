FNV vreest na ontslag directievoorzitter Tata Steel voor banen

Verlies groot aantal banen

Volgens de bond betekent het ontslag tegelijk het verlies van een groot aantal banen. 'De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland', aldus Berghuis.

Doordrukken

De bond vreest dat India het reorganisatieplan nu gaat doordrukken, ten koste van de werknemers in IJmuiden. Verder maakt de bond zich ook zorgen over de continuïteit van het bedrijf en de vergroening waar Tata Steel mee bezig is. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt.