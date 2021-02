'Vertraging vaccinatie kost Nederland bijna € 1 miljard per week'

Volgens de onderzoekers is de achterstand van de EU in de immuniteitsrace zorgwekkend. Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland: “De gemiddelde vaccinatiegraad is in de EU vier keer lager dan in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Nederland doet het dan nog eens extra slecht. Dat kan de EU en vooral ook Nederland duur komen te staan. De lockdown duurt niet alleen langer, maar juist ook het herstel zal zwakker zijn, met een grotere kans op een recessie. We dreigden te blijven steken in de crisismodus. Terwijl economieën die het snelst zijn met vaccineren juist worden beloond met krachtige investeringsimpulsen.”

Investeren in sneller vaccineren loont

Onlangs stelde de Europese Commissie dat tegen de zomer 70% van de volwassen bevolking in de EU-landen gevaccineerd zal zijn. Volgens de onderzoekers van Euler Hermes ligt de vaccinatie nu al 5 weken achter op dit schema. Omgerekend is dat een schadepost van € 90 miljard. De achterstand zal eerder toenemen dan verminderen.

De kosten van de economische vertraging zijn volgens het onderzoek vier keer zo hoog als de kosten van het vaccinatieprogramma. Geeroms: “Elke euro die wordt besteed aan het versnellen van de vaccinatie voorkomt vier keer zoveel aan verloren economische output.”

Staatsinfuus

Door de vaccinatievertraging ligt het voor de hand dat de geldverruiming door de ECB onverminderd door zal gaan. Ook zullen Europese landen nog langer hun economieën moeten financieren door steunprogramma’s te verlengen. Waardoor de staatsschulden snel verder oplopen. Geeroms: “De kans is groot dat het Europese bedrijfsleven tot aan eind 2021 aan het staatsinfuus ligt, terwijl elders in de wereld grote economieën op eigen kracht voorwaarts gaan.”

Politieke onrust

Euler Hermes voorziet een scenario waarbij de EU nog dit hele jaar de handen vol heeft aan voorkomen van een derde golf, terwijl landen als het VK en de VS al medio dit jaar aan het begin staan van een groeispurt. Geeroms noemt aanvullend nog een belemmerende factor: “De politieke onvrede zal door de achterstand toenemen. Met de verkiezingen in aantocht in belangrijke landen als Duitsland en Frankrijk, en ook in Nederland, is de kans groot op toenemende polarisatie en instabiliteit. Met mogelijke handelsbelemmeringen (‘eigen land eerst) tot gevolg. Ook dat zal de Europese economie geen goed doen.”