Geen plusjes meer op energielabel apparaten per 1 maart 2021

Energieklasse A het zuinigst, aanduidingen A+, A++, en A+++ verdwenen

Deze nieuwe indeling is duidelijker, zo blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgevoerd door CentERdata.

Het vandaag geïntroduceerde nieuwe energielabel is er gekomen op grond van afspraken in Europa. Het nieuwe energielabel is vanaf vandaag te vinden op wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en vriezers en beeldschermen (televisies en computermonitoren).

Nieuwe energielabel op lampen

In september 2021 volgt een nieuw energielabel op lampen. Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van A+++ tot en met D. De apparaten die nu A+++ hebben en dus het zuinigst zijn, komen waarschijnlijk in klasse B of C. Hiermee wil de Europese Commissie fabrikanten aanzetten tot het zuiniger maken van apparaten.

Nieuw energielabel is duidelijk

Het huidige energielabel wordt niet goed begrepen door consumenten. Ze denken ten onrechte dat het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++ klein is. Het nieuwe energielabel op apparaten wordt beter begrepen. Uit een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt dat de keuzes met het nieuwe energielabel zuiniger zijn dan met het oude label.

Extra uitleg helpt

Ook is onderzocht wat het effect is van informatie geven over het nieuwe energielabel. Het helpt om een beknopte uitleg over de veranderingen van het label te geven: consumenten maken dan energiezuinigere productkeuzes. Vooral in de oriëntatie fase van het aankoopproces helpt het ook om extra uitleg te geven over de kostenbesparing met een zuiniger apparaat.