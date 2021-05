Hypotheekrentes stabiliseren, verstrekkers terughoudend met verhogingen

De hypotheekrentes dalen nog wel, maar steeds minder hard. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Rente.nl over de hypotheekrente-ontwikkeling. “De afgelopen maanden zien we voor het eerst sinds de zomer van 2020 ook weer enkele kleine renteverhogingen”, zegt Amanda Bulthuis van Rente.nl. “Maar het grootste deel van de hypotheekverstrekkers houdt de hypotheekrente juist gelijk.”

Wisselend beeld per rentevaste periode

De hypotheekrente-ontwikkeling geeft per rentevaste periode een heel wisselend beeld. Zo is bij de hypotheekrentes voor 30 jaar vast een flinke daling te zien. Hier daalde de gemiddelde rente van 1,66% in april naar 1,61% in mei. Bij 20 jaar vast is de gemiddelde daling klein (van 1,39% naar 1,37%). Dit komt doordat maar liefst 12 hypotheekverstrekkers hier de rente verhoogden en nog eens 25 verstrekkers de rente gelijk hielden.

Concurrentie houdt hypotheekrenteverhogingen tegen

Op zich is het vreemd dat niet veel meer hypotheekverstrekkers de rentes verhoogden. Zij baseren hun hypotheekrentetarieven namelijk op de kapitaalmarktrentes en die zijn juist flink gestegen de laatste maanden. Banken kijken bijvoorbeeld naar de 10- en 30-jaars rentes voor staatsobligaties. Deze rentes zijn de laatste maanden gestegen, omdat beleggers optimistischer zijn over economisch herstel na de corona-crisis.

Dat hypotheekverstrekkers hier nog niet massaal op reageren door hun hypotheekrentes te verhogen, komt doordat de concurrentie in de hypotheekmarkt groot is. “Hypotheekverstrekkers zijn bang dat als ze hun rente (te veel) verhogen, kopers weglopen naar concurrenten”, licht Amanda Bulthuis van Rente.nl toe. “Dit effect is het sterkste bij de 30-jaar vaste rente, omdat die rentevaste periode door de lage rentestanden heel populair is bij starters.”

De terughoudendheid bij hypotheekverstrekkers zie je ook bij de rentevaste periodes van 5 en 10 jaar. Het grootste deel van de hypotheekverstrekkers hield hun hypotheekrente voor 5 en 10 jaar gelijk. De gemiddelde hypotheekrente voor 5 jaar vast daalde tussen begin april en begin mei van 0,99% naar 0,98%. Voor 10 jaar vast daalde de gemiddelde hypotheekrente van 1,06% naar 1,05%.

Wat gaat de hypotheekrente in de toekomst doen?

De exacte hypotheekrente-ontwikkeling voor de komende maanden is moeilijk te voorspellen. “We verwachten dat de marktrentes blijven stijgen”, zegt Bulthuis. “Naarmate we dichterbij het einde van de corona-crisis komen, neemt het vertrouwen van beleggers en investeerders toe. Dit zorgt ervoor dat de marktrentes omhoog blijven gaan. Als dat doorzet, lijkt het onvermijdelijk dat de hypotheekverstrekkers uiteindelijk ook de hypotheekrentes verhogen.”

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) speelt echter een belangrijke rol. De ECB wil namelijk graag de marktrentes laag houden en zal ingrijpen als de rentes te veel stijgen, waardoor de marktrentes en dus ook de hypotheekrentes weer laag blijven. “Het blijft dus heel belangrijk om de renteontwikkeling goed in de gaten te houden als je binnenkort een hypotheek afsluit”, zegt Bulthuis.