Toename aantal horecavestigingen ondanks corona

In 2020 nam het aantal horecavestigingen met 5 procent toe. Hoewel het aantal nieuw opgerichte horecavestigingen lager en het aantal opheffingen hoger was dan een jaar eerder, werden er per saldo meer vestigingen opgericht. Met name de eventcatering (15 procent toename) en het aantal bedrijven actief in de verhuur van vakantiehuisjes stegen relatief sterk (10 procent), terwijl het aantal cafés met 3 procent daalde. In 80 procent van de Nederlandse gemeenten steeg het aantal horecavestigingen per duizend inwoners. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.