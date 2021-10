'Hypotheekadviseurs verkopen veelal gebakken lucht met abonnementen'

De serviceabonnementen die veel hypotheekadviseurs bij het afsluiten van een hypotheek verkopen, stellen niets voor. Dat concluderen de Consumentenbond en Ikbenfrits (IBF) na bestudering van 18 abonnementen. Wat de adviseurs aanbieden, valt veelal al onder de wettelijke zorgplicht of zijn nonsensdiensten.

De Consumentenbond bekeek samen met onafhankelijk hypotheekadviseur IBF 18 abonnementen van 7 grote hypotheekketens, 3 grote intermediairs en 8 kleinere advieskantoren. IBF biedt zelf geen service-abonnementen aan.

De adviseurs bieden serviceabonnementen aan voor nazorg en als aanvulling op het verstrekte hypotheekadvies. De kosten hiervoor variëren van €7 tot maar liefst €50 per maand.

Wettelijke zorgplicht

Bijna alle abonnementen bevatten diensten als: beheer van de hypotheek, beantwoorden van vragen over het product of advies, gewijzigde klantgegevens verwerken of een nieuw rentevoorstel doen na afloop van de rentevaste periode. Maar deze diensten vallen onder de wettelijke zorgplicht van de tussenpersoon bij het afsluiten van een financieel product. Consumenten moeten die zaken dus sowieso krijgen, zónder aanvullend abonnement en zonder bijbetaling.

Andere aangeboden diensten, zoals: 24/7 bewaking van de hypotheek, toegang tot een veilige online omgeving en het aanmaken van een klantprofiel zijn ronduit gebakken lucht.

Misleidend

‘Misleidend’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten gooien hiermee jarenlang geld weg voor een nutteloze dienst. Maandelijks betalen voor service bij je hypotheek is überhaupt onnodig. Want welke hulp heb je tussentijds nodig bij hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar? Bovendien: als je toch iets wezenlijks wilt veranderen aan je hypotheek, dan betaal je ook mét zo’n abonnement vaak nog advieskosten. Je kunt dus beter alleen voor een advies betalen op het moment dat je het nodig hebt.’

Onder druk gezet

Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat consumenten zich soms onder druk gezet voelen om een abonnement aan te gaan. Bijvoorbeeld wanneer een adviseur vlak voor de definitieve ondertekening van de hypotheekakte nog met het abonnement komt aanzetten. Of door de klant voor te spiegelen dat hij zonder abonnement hoge uurtarieven moet betalen. En dat voor elke keer als hij een vraag over zijn hypotheek heeft.

Duidelijk informeren

De Consumentenbond wil dat adviseurs informatie op hun website zetten over de kosten en de inhoud van hun serviceabonnementen. Ook moeten ze daarbij vermelden waar consumenten recht op hebben zónder abonnement. Zo kunnen consumenten op een zelfgekozen moment zelf een afweging maken en aanbieders met elkaar vergelijken.