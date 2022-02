Coronasteunpakket banen en economie stopt 2e kwartaal 2022

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdagmiddag.