Waarom er zowel nadelen als voordelen zijn aan de stijgende olieprijs

In april van dit jaar stegen de algemene prijzen met 9,6% in vergelijking met april in 2021, blijkt uit grafieken in dit artikel. Hierbij is de stijgende energieprijs en olieprijs een van de grootste ‘boosdoeners’ voor de totale inflatie. Waar dit precies door komt en waarom er naast veel nadelen ook voordelen te vinden zijn aan de stijgende olieprijs lees je in dit artikel.

Stijgende olieprijzen door oorlog in Oekraïne

Iedere autobezitter heeft het vanaf begin dit jaar gemerkt: de stijgende benzineprijzen door de hogere olieprijs. Na de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen alleen maar meer. Waarom dat zo is, is heel simpel uit te leggen. De oliemarkt wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod. Op het moment dat er minder aanbod is, stijgen de prijzen wanneer de vraag hetzelfde blijft of zelfs meer wordt. Nadat Rusland Oekraïne aanviel, besloten minder partijen ( andere landen verspreid over de wereld) om nog samen te werken met Rusland. Rusland is een van de grootste leveranciers van olie ter wereld, dus als daar minder olie vandaan komt gaan de prijzen omhoog.

Zolang er oorlog in Oekraïne is en de Russische troepen zich niet terugtrekken, zullen de prijzen van benzine door de hogere olieprijs waarschijnlijk niet lager worden. Voor veel mensen is dat naast de andere stijgende prijzen van onder andere energie en de dagelijkse boodschappen ontzettend vervelend. De kosten van het dagelijks leven worden namelijk duurder, terwijl dat in veel gevallen niet kan worden gecompenseerd met hogere lonen. Dit kan uiteindelijk dus leiden tot meer armoede in en buiten Nederland. Het is vooral Europa dat heel afhankelijk is van Russische olie, waardoor het gat op de oliemarkt niet zomaar op te vullen is.

Niet alleen maar nadelen aan stijgende olieprijs

Hoewel het voor de meeste mensen moeilijk is om te geloven, zijn er niet alleen maar nadelen te ontdekken aan de stijgende olieprijs. Voor de mensen die handelen in olie of de olieprijs is het namelijk heel voordelig dat olie meer waard wordt. Zij verdienen geld aan de wisselwerking op de oliemarkt of aan de fysieke prijs van olie, waardoor het heel interessant is dat de prijzen ineens zo hoog liggen. Via eToro kun je bijvoorbeeld geld inzetten op de verwachting van de olieprijs wat met deze stijgende olieprijzen heel aantrekkelijk is, omdat je door de vele berichtgeving eromheen eenvoudiger kan schatten wat de prijzen gaan doen. Op basis daarvan doe je een investering en verdien je als het goed uitkomt geld met de stijgende olieprijs.

Daarnaast kun je beleggen in olieaandelen die actief zijn in de sector. Je kunt bijvoorbeeld investeren in aandelen van Royal Dutch Shell, Total en BP Plc. Het beleggen en investeren in olie is iets wat je niet zonder kennis moet doen. De oliemarkt is namelijk alsnog heel volatiel, ondanks de ‘vastigheid’ van dit moment. Daarom is het aan te raden om je eerst goed te verdiepen in wat olie precies is en op welke manieren je erin kunt investeren. Alleen wanneer je weet waar je je geld in investeert, kun je geld verdienen met de wisselwerkingen van de olieprijs.

Beginnen met beleggen in olieprijs: dit moet je weten

Wil je niet alleen last hebben van de nadelen van de stijgende olieprijs en er ook juist van profiteren? Begin dan met beleggen in olie. Gebruik de onderstaande tips voor beginnende beleggers zodat de kans op een gezond rendement het grootst is:

- Weet waarin je investeert. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in olie. Ga voor de soort belegging die bij je past.

- Gebruik alleen geld dat je kunt missen. Het maakt niet uit of je investeert in CFD’s of in olieaandelen; in alle gevallen moet je niet beleggen met geld dat je diezelfde of de volgende maand nodig hebt.

- Beleg altijd voor de langere termijn. Veel beginners beleggen met invloed van hun emoties. Zij halen bijvoorbeeld hun geld van hun trade-account af wanneer ze prijzen dalen. Je moet weten dat dit altijd kan gebeuren op de korte en lange termijn. Leg je geld voor de langere termijn in dan kun je beter speculeren en is de kans op winst groter.

- Houd altijd het actuele nieuws rondom de oorlog in Oekraïne en de olieprijs in de gaten, zodat je weet waar je je geld op in moet zetten.

- Spreid altijd je beleggingen, zodat je niet op één paard wedt. Op die manier ben je nooit in één keer al je geld kwijt wanneer het even slechter gaat op de markt.

- Onthoud dat rendementen in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Lag de olieprijs vorig jaar hoog dan betekent dit niet dat dat dit jaar ook zo is.