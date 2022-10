Aanbiedingen jagen meest populaire antwoord op inflatie in supermarkt

Onder vrouwen en jongeren onder de 30 jaar ligt het percentage dat anders boodschappen doet dan voorheen nog een stukje hoger (op respectievelijk 51% en 59%). “De prijzen in de supermarkt zijn het afgelopen jaar flink gestegen en de verwachting is dat deze stijging verder zal doorzetten”, zegt Ivar van der Wal van Aanbiedingenfolders.nl. “Consumenten passen hun koopgedrag hier op aan”.

Vrouwen besparen meer dan mannen

Meer dan de helft van de vrouwen heeft haar koopgedrag aangepast op tenminste één aspect. Het liefst letten de vrouwen op aanbiedingen. Acties die daarna het meest populair zijn, zijn het voorkomen van voedselverspilling en het doen van boodschappen in meerdere winkels. Het aandeel mannen dat het koopgedrag op minimaal één aspect heeft veranderd, ligt met 43% iets lager dan bij de vrouwen. Sommige acties worden tegenwoordig minder vaak uitgevoerd dan een jaar terug. Zo koopt 1 op de 8 vrouwen tegenwoordig minder vaak in bulk, terwijl 1 op de 8 mannen minder vaak dan voorheen in verschillende winkels boodschappen doen.

Jongeren actiever in besparen dan ouderen

Het aandeel jongeren dat beter is gaan opletten tijdens het boodschappen doen, is hoger dan het aandeel ouderen. Van de jongeren onder de 30 jaar heeft 59% het koopgedrag aangepast. Onder ouderen boven de 60 jaar bedraagt dit percentage 42%. Het doen van boodschappen in lokale winkels en op markten is de minst populaire actie onder jongeren (22% doet dit nooit). Onder ouderen is het kopen in bulk het minst populair (17% doet dit nooit).

Over Aanbiedingenfolders.nl

Via Aanbiedingenfolders.nl vinden consumenten dagelijks eenvoudig de laatste folders en aanbiedingen van alle bekende en minder bekende winkels en webwinkels. Naast aanbiedingen vermeldt Aanbiedingenfolders.nl ook adressen, openingstijden en contactinformatie van alle lokale filialen van de winkels. Aanbiedingenfolders.nl wordt elke maand door 1 miljoen bezoekers geraadpleegd.