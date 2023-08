CBS: Nederlandse economie officieel in recessie

Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 'In het eerste kwartaal daalde het bbp met 0,4 procent. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens', zo meldt het CBS woensdag.

Handelssaldo gedaald

De uitvoer van goederen en diensten daalde met 0,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. Dat komt doordat de uitvoer van goederen daalde. De uitvoer van diensten groeide. De invoer van goederen en diensten steeg met 0,5 procent. Hierdoor droeg het handelssaldo het meest negatief bij aan de krimp in het tweede kwartaal.

Consumptie huishoudens ook gedaald

Ook de consumptie door huishoudens daalde, namelijk met 1,6 procent. De investeringen in vaste activa stegen in het tweede kwartaal van 2023 met 1,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Dat is onder meer te danken aan meer investeringen in vervoermiddelen en machines. De investeringen in woningen daalden. De consumptie door de overheid groeide met 0,7 procent.