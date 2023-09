Voorzichtige prijsstijging en overbieden weer in de lift

Iets meer dan een jaar geleden bereikte de Nederlandse woningmarkt een voorlopig hoogtepunt. Sindsdien zijn de gemiddelde huizenprijzen op zowel maandniveau als jaarbasis gedaald. Die daling lijkt nu af te remmen, blijkt uit de recentste woningmarktanalyse van Ortec Finance. In juli was er een lichte prijsstijging ten opzichte van juni en voor appartementen werd in de meeste gevallen zelfs weer boven de vraagprijs geboden.

De daling van de gemiddelde huizenprijs die in augustus 2022 inzette nam de afgelopen maanden steeds wat af. Het laagste punt werd bereikt in mei, waarna het indexcijfer in juni en juli licht steeg. Hiermee kwam de gemiddelde huizenprijs iets uit boven het niveau van november 2021. Deze stijging op maandniveau had ook effect op de prijsdaling op jaarbasis. Waar de gemiddelde huizenprijs afgelopen mei 5,87% lager was dan een jaar eerder, was dat in juli 5,7%.

Ook de biedingen lieten het afgelopen jaar een neergaande lijn zien. Sinds februari werd op geen enkel woningtype meer boven de vraagprijs geboden. Voor verschillende woningtypen lagen de biedingen sindsdien onder de vraagprijs, maar die trend lijkt nu eveneens te keren. In juli werden de meeste hoekwoningen en rijtjeshuizen weer voor de vraagprijs verkocht en bij appartementen kwamen de biedingen in de meeste gevallen boven de vraagprijs uit.

Met 16.500 geregistreerde woningtransacties in juni en 15.000 in juli is het aantal woningtransacties weer wat opgekrabbeld na de dip van januari en februari. Dat in juli minder woningen van eigenaar wisselden dan in juni is een typisch seizoenseffect. In juni worden altijd meer huizen verkocht dan de maand ervoor en erna. Dat is goed zichtbaar in de onderstaande grafiek met het aantal woningtransacties per maand in Nederland van de afgelopen drie jaar.