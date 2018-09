Helft van de jongeren wil stoppen met rijden onder invloed van drugs

20% van de respondenten geeft aan te willen minderen en 27% niet te willen stoppen met drugs in het verkeer. Dit zijn met name jongeren die drugs frequent gebruiken. De situaties waarin jongeren onder invloed van drugs rijden is voornamelijk op de terugweg van een festival, na het uitgaan of wanneer ze bij vrienden zijn geweest.

De groep die niet wil stoppen, zou daar wel open voor staan, wanneer er betere alternatieven voor vervoer naar huis zou zijn, hun vrienden drugs in het verkeer niet meer zouden accepteren of er een grotere pakkans aanwezig is. Daarnaast blijft er nog een kleine groep over die aangeeft geen enkele reden te zien om te stoppen met drugsgebruik in het verkeer.

Intentie is niet genoeg

Van de jongeren die willen stoppen geeft 80% aan dat ze ook weten hoe ze gaan stoppen. Daarentegen betekent een voornemen hebben niet dat iedereen ook gaat stoppen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ook het voornemen om te stoppen met roken, maar blijven roken. ‘Er is meer dan een intentie nodig. Hiervoor moet minimaal de sociale norm omtrent drugsgebruik in het verkeer veranderen. ‘Dit doet TeamAlert door voorlichting aan deze jongeren te geven middels interventies en campagnes, ook goede handhaving is hierbij belangrijk,’ aldus directeur-bestuurder Henk Schravemade. ‘Maar het feit dat al zoveel jongeren willen stoppen, is natuurlijk erg goed nieuws.’ Hoe vaker jongeren met drugs op aan het verkeer deelnemen, hoe lager de intentie is om te stoppen met drugs. ‘Zo vroeg mogelijk beginnen met interventies en voorlichting is om deze reden belangrijk.’