Zilveren Kruis sluit exclusief contract met robot-prostaatkanker-centrum

Meer kwaliteit van zorg voor heel veel prostaatkankerpatiënten

Zilveren Kruis beschouwt samen met de ProstaatKankerStichting en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties het Nijmeegse/Eindhovense centrum als één van de drie koplopers op het gebied van prostaatkankerzorg in Nederland. Uroloog Michiel Sedelaar: 'Dit besluit biedt mogelijkheden om deze samenwerking verder te intensiveren. Dat zal leiden tot nog meer kwaliteit van zorg voor heel veel prostaatkankerpatiënten in Nederland.'

Volumenorm voor meer operatie-ervaring

De Nederlandse Vereniging voor Urologie stelt voor 2019 de minimale volumenorm voor het uitvoeren van prostaatverwijderingen in verband met kanker (lees medisch: radicale prostatectomieën) op 100 per ziekenhuis. Naar verwachting wordt dit aantal in de toekomst verder verhoogd. Dat leidt tot verdere regionale samenwerking en concentratie van operaties. Centra die veel robot-prostaatoperaties doen, zien minder complicaties met minder incontinentie/impotentie en bovenal betere kankeruitkomsten. De PKS en de NFK zijn dan ook groot voorstander van deze concentratie.

'De drie beste centra'

PKS, NFK en Zilveren Kruis hebben alle ziekenhuizen die aan de norm voldeden geanonimiseerd beoordeeld op diverse criteria waaronder huidige kwaliteit, diagnostiek, niet-chirurgische behandelingen en nazorg. Daaruit werd het Nijmeegse/Eindhovense centrum geselecteerd als beste aanbieder. 'Wij vinden het belangrijk om onze verzekerden de mogelijkheid te bieden naar de drie beste centra te gaan', zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.

Eén locatie voor prostaatkankeroperaties

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, CWZ in Nijmegen en later het Radboudumc in Nijmegen voeren sinds 2013 alle robot gestuurde radicale prostatectomieën op één locatie uit: in CWZ. De operaties worden verricht door een vast operatieteam met de nieuwste robottechnologie in een nieuwe operatie-unit. Een jaar na de samenwerking zag dit team al een halvering van het aantal ernstige complicaties en een sterke verbetering van de kankerresultaten. Recent is een samenwerkingsverband opgezet met de Andros Mannenklinieken, wat leidt tot een verdere schaalvergroting.