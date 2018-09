CBS: 1 op de 5 volwassenen met obesitas tevreden met gewicht

Bijna de helft van alle volwassenen heeft matig of ernstig overgewicht. Twee op de vijf mensen met ernstig overgewicht (obesitas) gaven in de periode 2015–2017 aan ontevreden te zijn over hun gewicht. Een op vijf zegt daar tevreden mee te zijn.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.OntevredenNiet tevreden, niet ontevredenTevredenTotaalOndergewichtNormaal gewichtMatig overgewichtErnstig overgewicht020406080100Tevreden met gewicht, 2015/2017% personen van 18 jaar of ouder

Van 2015 tot en met 2017 was 65 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder tevreden met hun gewicht, zo gaven ze desgevraagd aan. Meer dan de helft van de mensen met matig overgewicht zei tevreden te zijn over hun gewicht, terwijl 14 procent ontevreden was. Van de mensen met een normaal gewicht was 4 procent ontevreden.

De mate van overgewicht wordt gemeten met de body mass index (BMI), het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Bij een volwassene is sprake van matig overgewicht bij een BMI van 25 tot 30. Bij een BMI van 30 of hoger spreekt men van ernstig overgewicht, of obesitas.

Ernstig overgewicht komt steeds vaker voor

In 2017 had 49 procent van de volwassenen overgewicht. Dat was in 1981 nog 32 procent. Het percentage mensen met ernstig overgewicht is in die periode bijna verdrievoudigd van 5 procent naar 14 procent.

Van de volwassen mannen had 52 procent in 2017 overgewicht, tegen 45 procent van de vrouwen. Bij vrouwen komt obesitas wel vaker voor dan bij mannen. In 2017 had 15 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen ernstig overgewicht.