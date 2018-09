Onderzoek naar sluipmoordenaar bij hardloopevenementen

Tijdens de 2018 editie van de Dam tot Damloop leggen zondag 23 september 10 teamleden van het Universitair Sport Centrum van de UvA de 10 Engelse Mijl af met een capsule in hun darmstelsel, die hen in staat stelt tijdens de wedstrijd hun kerntemperatuur af te lezen. Dit is een initiatief van de werkgroep “Hardloopevenementen en Hyperthermie” onder leiding van Professor Maria Hopman van het Radboud UMC, met als doel voorlichting te geven aan hardlopers over de risico’s van oververhitting.