Prikkelarm winkelen in Albert Heijn voor mensen met autisme

In het Brabantse Sint-Michielsgestel kunnen klanten van de Albert Heijn binnenkort ‘prikkelarm’ boodschappen doen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dit de eerste Nederlandse supermarkt die rekening houdt met mensen met autisme.

Bij de supermarkt zal er op een vast moment in de week de lichten gedempt zijn en de muziek uit. Eva Mennes, assistent-bedrijfsleider zegt: ‘‘Ik verwacht dat mensen met autisme hier veel baat bij zullen hebben.’

Mennes kwam op het idee nadat ze een artikel in het Eindhovens Dagblad had gelezen over een soortgelijk initiatief in Groot Brittannië. ’Gelukkig staat mijn leidinggevende Cindy Remmits-Mateijsen er vierkant achter. Het past in de missie van Albert Heijn om het meest geliefde en meest gezonde bedrijf van Nederland te zijn.’

In de supermarkt waar Mennes werkt komen volgens haar veel mensen met autisme. ‘Dat heeft te maken met de nabijheid van meerdere afdelingen van het instituut Kentalis, dat is onder andere gespecialiseerd in beperkingen op de gebieden horen en communicatie. Daarom is het ook logisch dat ons filiaal hier als eerste in Nederland mee begint. Maar als deze pilot slaagt, zullen er ongetwijfeld meerdere Albert Heijn-vestigingen volgen.’