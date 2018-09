Kabinet komt door Q-koorts getroffen patiënten tegemoet

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. 'Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming', zo heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag bekendgemaakt.

Q-koortsuitbraak

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Desondanks heeft de Q-koortsuitbraak ertoe geleid dat mensen zijn overleden aan Q-koorts, of ernstig ziek zijn geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot. De beslissing van het kabinet om in een tegemoetkoming te voorzien is bedoeld als een gebaar van erkenning voor deze groep mensen.

Maximaal 15.000,- euro per aanvraag

In totaal is € 14,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de toegewezen aanvragen. De tegemoetkoming is maximaal € 15.000 per aanvraag. Aan een patiënt of nabestaanden wordt een keer een tegemoetkoming gegeven. Aanvraag hiervan kan van 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019.