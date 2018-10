UMCG krijgt 4 miljoen euro EU subsidie voor onderzoek duurzame mantelzorg

Onbetaalde zorgverlening

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan een familielid of vriend met een chronische ziekte, handicap of andere langdurige zorgbehoefte. Vooral door de toegenomen levensduur en medische vooruitgang stijgen de behoeften van oudere of zieke mensen aan langdurige zorg snel, terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers in Europa afneemt. Dit levert grote problemen op voor de duurzaamheid van Europese gezondheidszorgsystemen aangezien deze sterk afhankelijk zijn van het aanbieden van mantelzorg. Wie zorgt er straks voor onze ouderen, en op welke manier?

Groeiende behoefte

In het onderzoek richt het netwerk zich zowel op de groeiende behoefte aan zorg als op de bereidheid van mantelzorgers om te zorgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar culturele en individuele verschillen. Door inzichten vanuit de psychologie en technologie te combineren, wil het netwerk ondersteuning ontwikkelen die mantelzorgers kan helpen het geven van zorg beter vol te houden en kan bijdragen aan positieve zorgervaringen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van sociale robots die de ervaren stress van mantelzorgers zou kunnen verminderen, maar ook het gebruik van sensoren in huis die helpen bij het toezicht houden op verwarde of kwetsbare zorgontvangers.

Sleutelpositie

Ook wil het netwerk nagaan wat de beste manier is om deze vormen van ondersteuning voor mantelzorgers te implementeren. Middels dit onderzoek en het trainingsprogramma voor beginnende onderzoekers, beoogt het netwerk een sleutelpositie in te nemen in het ontwikkelen van duurzame informele zorg in heel Europa.

Nauwe samenwerking

De kracht van het netwerk bestaat uit de nauwe samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden en tussen universiteiten, bedrijven en non-profit organisaties in verschillende Europese landen. De onderzoekers (promovendi) worden aangesteld in Nederland, Engeland, Israël, Italië en Zweden. Voor de 15 promotieplekken is het netwerk geïnteresseerd in kandidaten met verschillende achtergronden, waaronder psychologie, sociologie, economie en techniek, en computer-, communicatie- en gezondheidswetenschappen. Solliciteren kan tot 30 november 2018.

Marie Skłodowska-Curie programma

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Skłodowska-Curie programma. Dit programma wil beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen. Voorwaarde voor subsidie is dat bij de projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.