UMCG ontwikkelt nieuwe immuuntherapieën tegen kanker

Nieuwe medicatie

'Het doel is om nieuwe medicatie te ontwikkelen die alleen op de plek van de tumor actief is. Met de subsidie kan het netwerk 10 jonge onderzoekers aantrekken. Het netwerk is een internationaal samenwerkingsverband van 2 universiteiten en 3 biotech bedrijven', aldus het UMCG.

Ernstige neveneffecten

De laatste jaren zijn er op het gebied van immuuntherapie belangrijke doorbraken bereikt, waardoor patiënten vaker ook op lange termijn kanker overleven. Echter, de huidige geneesmiddelen zijn alleen effectief bij bepaalde typen kanker en dan ook niet bij alle patiënten. Verder ontstaan er vaak (ernstige) neveneffecten door het gebruik van de geneesmiddelen, ook als een tumor succesvol wordt bestreden.

Alleen op plek tumor

Het onderzoeksnetwerk onder leiding van Edwin Bremer, I-DireCT genaamd, heeft tot doel om nieuwe immuuntherapeutica te maken die alleen op de plek van de tumor actief zijn. De bedoeling is om met deze aanpak het menselijk afweersysteem effectiever te maken, de kanker beter te laten bevechten en niet op andere plekken in het lichaam schade te veroorzaken.

EID-programma

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie European Industrial Doctorate (EID) programma. Dit programma wil jonge, beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen. Voorwaarde voor subsidie is dat bij de projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er een nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

Bij het huidige project zijn verder de Universiteit van Würzburg (Duitsland) en de biotech bedrijven Inocure (Tsjechië), SurfLay (Duitsland) en Kahr Medical (Israël) betrokken. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.i-direct-itn.eu.