Muziektherapie bij UMCG voor te vroeg geboren baby’s

Zieke pasgeboren baby’s op de Intensive Care afdeling Neonatologie van het UMCG krijgen sinds kort muziektherapie. 'Dit om na te gaan wat hiervan het effect is op de zeer kwetsbare pasgeborenen en of dit bijdraagt hun stress te verminderen', zo laat het UMCG maandagmiddag weten.

Stress zorgt levenslang voor grote gevolgen

Deze stress kan levenslang grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie toepast bij neonatologie. Het UMCG werkt hierin samen met de opleiding en het lectoraat voor muziektherapie van ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten Arnhem, Enschede en Zwolle.

Minder goede ontwikkeling

Jaarlijks zijn er ruim 500 pasgeboren kinderen op de intensive care van de neonatologie. Dit is een zeer kwetsbare groep patiënten, vaak ernstig ziek, veel te vroeg geboren, met een geboortegewicht rond 500 tot 1000 gram. Soms hebben zij ernstige complicaties door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of infecties. Belangrijke organen zoals de hersenen zijn nog onrijp en kunnen door stress en pijn beschadigd raken. Dit heeft dan levenslang grote gevolgen voor hun ontwikkeling. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt zich minder goed wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren.

Muziektherapie

Muziektherapie is een nieuwe ontwikkeling die gunstige effecten laat zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie en verschillende psychiatrische aandoeningen. Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor zieke pasgeborenen. Het UMCG wil het in samenspraak met de ouders op verschillende manieren aanbieden aan de kinderen.

Ritme

Het kan via een slaginstrument waarbij met ritme hartslag en ademhaling van de baby gevolgd wordt om deze te stabiliseren, wat minder stress geeft. Daarnaast met een ‘ocean-bord’, waarbij geluiden zoals het kind die in de baarmoeder hoort, worden nagebootst. Ook kan de muziektherapie er uit bestaan om slaapliedjes te zingen en met gitaar te begeleiden, om te proberen om daarmee de baby wat rustiger te krijgen.

Stress verminderen

Het doel is om door de live-muziektherapie stress en pijn bij deze kwetsbare en allerkleinste patiënten te verminderen. De muziektherapeut kan de vorm en inhoud van de therapie direct aanpassen op basis van de reacties van het kind op dat moment. Doordat ook de ouders actief bij de therapie worden betrokken, kan mogelijk ook hun stress verminderen. Dit komt de ontwikkeling van deze kwetsbare groep kinderen tijdens de opname en in de jaren na deze moeilijke start ten goede.

Effect op kind, ouders en behandelteam

In de komende 2 jaar wil het UMCG nagaan welke kinderen het meest baat hebben bij muziektherapie en of er effecten op korte termijn zijn over stresssignalen en neurologische ontwikkeling. Ook wordt bezien of er gunstige effecten zijn bij de ouders over stressreductie.

Effect op verpleegkundigen en medisch team

Tenslotte wordt ook gekeken naar het effect op het verpleegkundig en medisch team. Waar nodig en mogelijk worden de inhoud en vorm van de live muziek therapie aangepast, zodat de meest effectieve vorm voor de zorg kan worden gevonden. ArtEZ verzorgt de enige conservatorium hbo-opleiding voor muziektherapie in Nederland.