WZA krijgt centrum voor immuuntherapie uitgezaaide longkanker

Vanaf 1 januari 2019 mag het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) als eerste regionale ziekenhuis in het Noorden immuuntherapie aanbieden bij patiënten met uitgezaaide longkanker. 'Tot dusver konden die alleen in een van de grotere ziekenhuizen in Groningen of Zwolle terecht', zo meldt het WZA.

Lange voorbereiding

Het WZA heeft de immuuntherapie lang voorbereid door het opstellen van protocollen en het trainen van personeel. Daarbij werkt sinds dit najaar longarts Arenda Meedendorp in het WZA. Zij heeft veel ervaring met deze specifieke behandeling. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft aangegeven deze behandeling voor haar verzekerden te vergoeden. 'Voor Zilveren Kruis is het belangrijk dat patiënten deze zorg kwalitatief goed en dichtbij, in hun eigen regio kunnen ontvangen', aldus Leonore de Bakker, senior manager zorginkoop bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Met andere zorgverzekeraars is het WZA hierover in gesprek.

Eerste behandelingen januari 2019

In januari 2019 zullen de eerste patiënten behandeld worden. Meedendorp: 'Het gaat in ons ziekenhuis om ongeveer vijftig patiënten per jaar die ervoor in aanmerking komen.' Óf een patiënt in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal factoren zoals het type kanker en de conditie van de patiënt. Het is de bedoeling dat in de toekomst de behandeling thuis kan plaatsvinden.

Levensverwachting

De behandeling met immuuntherapie is nieuw in de geneeskunde en bestaat sinds 2015.Tot nu toe werd de behandeling aangeboden nadat patiënten chemotherapie hadden gehad, maar steeds vaker krijgt een patiënt met uitgezaaide longkanker eerst immunotherapie aangeboden. Immuuntherapie is aangetoond effectiever dan chemotherapie bij uitgezaaide longkanker, maar is een dure behandeling. Voordeel is dat de behandeling minder bijwerkingen heeft dan de klassieke chemotherapie.

Longarts Sander de Hosson: 'Wij schatten dat ongeveer 42% van de patiënten met uitgezaaide longkanker in aanmerking komt voor een behandeling met immuuntherapie. De behandeling is nog altijd niet genezend, maar voor sommige patiënten betekent het wel dat de levensverwachting kan toenemen.'

Werking van immuuntherapie

Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, beschermt ons lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Het immuunsysteem herkent deze indringers en ruimt ze op. Normaal gesproken worden ook kankercellen door het immuunsysteem herkend als lichaamsvreemd. De witte bloedcellen in het immuunsysteem proberen de kankercellen dan op te ruimen.

'Antennes'

Helaas hebben kankercellen een manier gevonden om niet herkend te worden door witte bloedcellen. Door middel van een soort ‘antennes’ onderdrukken ze de witte bloedcellen. Immuuntherapie heft deze rem op het immuunsysteem op en zorgt er als het ware voor dat de kankercellen weer zichtbaar worden voor de witte bloedcellen. Het verschil met chemotherapie is dat de patiënt dan medicijnen krijgt die de tumor direct aanvallen. Bij immuuntherapie leren de medicijnen het afweersysteem hoe ze de tumor moeten herkennen en aanvallen.