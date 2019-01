Aantal orgaan- en weefseltransplantaties toegenomen in 2018

In 2018 zijn in Nederland 815 orgaantransplantaties geweest en ruim 4000 patiënten geholpen met gedoneerd weefsel. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag.

Stijging

'Dit is een stijging van respectievelijk 15% en 18% in vergelijking met het jaar ervoor. Deze positieve jaarcijfers zijn gepubliceerd door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)', aldus het ministerie.

'Nog steeds een wachtlijst'

Minister Bruno Bruins: 'Het is goed om te zien dat het aantal orgaan -en weefseltransplantaties is toegenomen in 2018. Maar er is nog steeds een wachtlijst. Alle aanleiding dus om aandacht te blijven vragen voor orgaandonatie. Ik zou graag willen dat meer mensen hun wens ten aanzien van donatie met hun naasten bespreken en vastleggen in het donorregister'.

Toename

In 2018 hebben 273 mensen na hun overlijden één of meer organen gedoneerd. Er hebben 815 orgaantransplantaties plaatsgevonden. Eén van de ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het aantal transplantaties is het gebruik van innovatieve technieken waardoor de conditie van organen verbeterd kan worden. De techniek is mede gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als voorbeeld kan vocht uit longen worden gehaald, waardoor de organen toch geschikt zijn voor transplantatie.

Nieuwe donorwet

Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedereen vanaf 18 jaar wordt actief gevraagd de eigen keuze vast te leggen in het donorregister. Als je niet reageert dan word je vanaf 1 juli 2020 geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie. De komende tijd zal veel communicatie hiero