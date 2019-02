GGD-onderzoek onder 150 personen om tbc

De afgelopen periode is in de gemeente Hengelo door de GGD Twente een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart naar tuberculose (tbc). Dit heeft de GGD bekendgemaakt.

'Open' tbc bij student

Aanleiding is dat bij een inwoner uit Hengelo, student van het ROC Twente, 'open’ (besmettelijke) longtuberculose is vastgesteld. 'De student is in behandeling en niet meer besmettelijk voor zijn/haar omgeving', aldus de GGD.

Februari nog een onderzoek

Ongeveer 150 personen uit de directe omgeving zijn door ons onderzocht op een tuberculose-infectie. In februari worden nog eens 140-150 mensen onderzocht. Betrokken personen zijn door de GGD goed geïnformeerd over het onderzoek en wat dit voor hun betekent. Mensen bij wie een tuberculose-besmetting is gevonden zijn niet besmettelijk voor hun omgeving. Tuberculose is met medicatie goed te behandelen.