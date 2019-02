Moeder raakt benen en armen kwijt door vleesetende bacterie

Tara, een Belgische moeder van twee kinderen, werd in de kerstperiode van 2018 het slachtoffer van de vleesetende bacterie.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar werd Tara op korte tijd heel ziek. Eerst leek het op een zware griep, maar omdat ze een onverklaarbare pijn kreeg en niet meer rechtop kon lopen, ging Tara naar het ziekenhuis. Daar vonden ze enkel lage infectiewaarden in haar bloed en stuurden ze weer naar huis.

Een etmaal later moest Tara opnieuw maar dan met spoed naar het ziekenhuis terug omdat haar gezondheid ernstig in gevaar kwam. Eenmaal aangekomen brachten artsen haar in kunstmatige coma. Alle vitale organen vielen uit, behalve haar hart.

Ze overleefde het, wat volgens de dokters een mirakel was, maar het verdict is zwaar. Zowel haar beide benen (tot halverwege boven de knie), als beide handen (tot halverwege de onderarmen) moesten geamputeerd worden.

De meeste normale zaken werden binnen enkele dagen voor Tara een beproeving voor het leven.

Wie Tara wil steunen, kan terecht op de website hartvoortara.