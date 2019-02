Nieuwe echogeleide methode bespaart dialysepatiënten een operatie

Het Hart+Vaat Centrum van Maastricht UMC+ heeft onlangs, voor het eerst in Nederland, een nieuwe techniek toegepast waarbij via een echogeleide methode via een katheterisatie een vaattoegang is gemaakt bij een dialysepatiënt. Dit meldt het Maastricht UMC+ woensdag.

Vijftien minuten

'Met deze nieuwe techniek kunnen vaatchirurgen in vijftien minuten een vaattoegang maken waardoor een operatie die een uur duurt niet meer nodig is', aldus Maastricht UMC+.

Vaattoegang of shunt

Een vaattoegang, ook wel een 'shunt' genoemd. is nodig, zodat de bloedsomloop van patiënten regelmatig kan worden aangesloten op de dialyseapparatuur. De verwachting is dat ongeveer een kwart van alle patiënten voor de nieuwe techniek in aanmerking komt.

Bloed zuiveren

Nieren hebben onder meer als functie om het bloed te zuiveren van afvalstoffen. Wanneer de nierfunctie onvoldoende is, moet het bloed op een alternatieve manier worden gefilterd. Dat gebeurt door middel van dialyse. De dialyseapparatuur moet daarvoor worden aangesloten op de bloedsomloop van de patiënt via een (kunstmatige) vaattoegang. Die vaattoegang zorgt ervoor dat de bloedvaten stabiel genoeg zijn om regelmatig te worden aangeprikt, aangezien patiënten gemiddeld drie tot vier keer per week worden gedialyseerd.

Slechts vijftien minuten

Voor het maken van een shunt wordt een slagader in de arm verbonden met een ader. In de meeste gevallen (80 tot 90 procent) gebeurt dat via een operatie van ongeveer een uur. In veel gevallen moet de operatie op termijn nog eens herhaald worden. Voor de nieuwe techniek, die recentelijk voor het eerst in Nederland werd toegepast door vaatchirurg dr. Maarten Snoeijs, is geen operatie nodig om de vaattoegang te maken. In slechts tien tot vijftien minuten kan via een echogeleid systeem de koppeling tussen slagader en ader worden gemaakt via een buisje in de arm.

Minder belastend

In plaats van de arm open te maken en de vaten aan elkaar te hechten, speurt de vaatchirurg eerst de slagader en ader op via echo. Wanneer hij deze in beeld heeft, prikt hij de arm precies op de juiste plek aan door beide vaten heen. Via een katheterisatie worden de bloedvaten aan elkaar gehecht door middel van warmte-energie. 'Voor patiënten een minder belastende methode dan een chirurgische ingreep', zegt Snoeijs. De vaatchirurg verwacht dat ongeveer een kwart van alle patiënten in aanmerking komt voor de nieuwe techniek: 'De anatomie van iedere patiënt is nu eenmaal anders. Dat maakt dat een operatie soms toch noodzakelijk blijft.'